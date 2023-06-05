Масленникова высказалась об инициативе Пападакис/Сизерона продвигать идею однополых дуэтов

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова высказалась по поводу идеи олимпийских чемпионов по фигурному катанию французы Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона продвигать однополые дуэты.

«Меня это шокировало даже не потому, что это существует в природе. К этому шли, шли и пришли. А потому, что именно Пападакис и Сизерон… Они же добились всего возможного в современном фигурном катании. Останьтесь парой в нашем сознании, которая сделала огромный скачок в танцах на льду. Они были неповторимыми, они были прекрасными. Зачем вам так всё это перекручивать и показывать себя в таком странном свете?», — сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.