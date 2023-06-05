Тренер Масленникова высказалась о судействе в российских танцах на льду

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова высказалась о судействе в российских танцах на льду.

«Судейство — это такие дебри. Есть, конечно, такое дело, что из-за того, что мы направлены внутрь и что количество технических специалистов, которые судят танцы, ограничено, мы зависим от интерпретации правил несколькими людьми. Сейчас ещё прописан кодекс нашего правильного поведения, так что ещё и оспорить особо ничего нельзя. Если ты будешь без конца писать протесты, спорить, ругаться и так далее, то тебе просто создадут репутацию склочного тренера, с которым вообще не надо разговаривать. И ты ничего не добьёшься, кроме того, что твои пары будут ещё строже судить.

Я с уважением отношусь к техническим специалистам, которые тоже берут на себя бесконечные удары по головам. Они вырабатывают свой собственный алгоритм оценивания, потому что даже в переводе можно найти разные варианты понимания правил. И от этого понимания зависит иногда проиграл или выиграл. Человеческий фактор никто не отменял, он был, есть и будет. Но для того чтобы хотя бы интерпретация одних и тех же правил была в одном русле, у нас существуют прокаты в Новогорске. Ребят, мы взрослые умные люди, давайте договоримся, поднятая рука в этот момент это черта или нет? Или надо в этот момент ещё пальчиком, предположим, крутить, как скажет другой? Этот шаг является сложным выходом из вращения? Один скажет: «Да, конечно, это сложный выход». А второй: «Для меня это не сложный». Как это не сложный? И он потом на соревнованиях не поставит тебе сложный выход, а это значит, что у тебя упадёт уровень элемента. Ко мне приходил консультировал один специалист, сказал, что это сложный выход, а другой специалист опустит меня потом и скажет, что это не сложный выход, и найдёт аргументы. Это самый простой пример. И невозможно всё время между ними искать истину», — сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.