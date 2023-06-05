«Не думаю, что в первый год нас сразу примут». Масленникова — о новой паре Шевченко/Ежлов

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова рассказала о новой паре в танцах на льду Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

«У Сони с Игорем было сложное завершение карьеры, но здесь она у меня как-то реанимировалась. Она собралась, у неё появилась мотивация. У нас с ней прекрасный человеческий контакт. Она поняла, что я работаю в стиле сотрудничества, а не подавления спортсмена, потому что иначе я не могу. Я, конечно, могу и прикрикнуть, и выгнать. Но стараюсь доставать хорошее из человека, и что-то с этим хорошим вместе творить. Соня такой же человек, поэтому мы с ней нашли очень хороший общий язык и понимание движения, которое мы хотим сделать вперёд.

И у меня есть очень талантливый мальчик в группе Андрей Ежлов, поздно начавший в танцах на льду. Я даже не думала, что мы за один сезон поднимемся с ним из ничего до очень высокого уровня. Он, во-первых, прекрасно выглядит, он очень спортивный, развит многогранно, его физические данные просто нереальные для фигуриста. При этом есть темперамент, есть желание. Есть отсутствие выкатанности танцевальной, которая у танцоров с детства — будем над этим работать. И вот она как-то его выбрала сама и предложила работать вместе. Ему надо было ещё КМС выполнить, чтобы кататься с Соней, мы с ним этот путь прошли целенаправленно. А сейчас мы пашем-пашем-пашем.

Все заряжены очень. Я не думаю, что в первый год нас сразу примут, но в том, что мы внесём что-то интересное в наше танцевальное сообщество, я уверена. Соня совершенно обворожительная, очень танцевальная, и Андрей… У них как раз мужское и женское начало очень сильно развито в хорошем смысле. Мне очень интересно с ними, очень. Мы с Соней проговорили, что в этом сезоне мы просто себя презентуем и покажем наш стиль. А дальше надеемся, что пойдём наверх. У нас нет цели кого-то закидать шапками сразу, потому что мы реально понимаем, как всё устроено», — сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.