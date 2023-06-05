Елена Чайковская: фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Советский и российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала, что Диане Дэвис и Глебу Смолкину одобрили переход в сборную Грузии.
«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — приводит слова Чайковской ТАСС.
Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.
Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
- 5 июня 2023
-
13:30
-
13:16
-
13:12
-
12:51
-
12:00
-
11:23
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 4 июня 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:10
-
20:03
-
19:04
-
11:52
-
10:33
-
00:45
- 3 июня 2023
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:54
- 2 июня 2023
-
14:22
- 1 июня 2023
-
21:45
-
21:44
-
15:24
-
14:56
-
14:20
-
14:05
-
13:40
-
13:34
-
12:50
- 31 мая 2023
-
10:31
-
09:05