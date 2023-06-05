Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Жулин прокомментировал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Не удивлён такому исходу. Только время может показать, пойдёт ли это на пользу Диане и Глебу. Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке. Но грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.