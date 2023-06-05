Александр Жулин прокомментировал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии
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Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Жулин прокомментировал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Не удивлён такому исходу. Только время может показать, пойдёт ли это на пользу Диане и Глебу. Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке. Но грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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