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Александр Жулин прокомментировал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии

Александр Жулин прокомментировал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
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Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Жулин прокомментировал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Не удивлён такому исходу. Только время может показать, пойдёт ли это на пользу Диане и Глебу. Единственное, у пары теперь появился шанс выступать на международных соревнованиях. Плюсом, насколько я понимаю, они сейчас проживают в Америке. Но грузинская команда однозначно усилилась с приходом такой пары», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

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