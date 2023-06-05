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Роднина: наверное, у Дэвис и Смолкина есть веские аргументы для перехода в сборную Грузии

Роднина: наверное, у Дэвис и Смолкина есть веские аргументы для перехода в сборную Грузии
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина перейти в сборную Грузии.

«Если они так решили, то, наверное, есть какие-то веские аргументы, чтобы туда перейти. Не знаю, потеря ли это для российского фигурного катания», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

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