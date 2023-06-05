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Татьяне Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей

Татьяне Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей
Татьяна Тарасова
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Легенде российского фигурного катания Татьяне Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей. У неё было повышенное давление и тошнота. Когда к ней приехала бригада скорой, она отказалась от госпитализации, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, до этого 76-летняя Татьяна Анатольевна несколько раз вызывала скорую на дом — 24 мая и 2 июня. Несколько дней назад она жаловалась на головную боль. Но и тогда отказалась от госпитализации.

Татьяна Анатольевна Тарасова в качестве тренера участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию начиная с 1967 года. До 2020 года комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале «Ледниковый период».

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