Тарасова: я не попала в больницу, зашла купить лекарства. Какой дебил это пишет?
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Легенда российского фигурного катания Татьяна Тарасова опровергла сообщения о своей госпитализации.
«Нет, я не попала в больницу! Я зашла в больницу купить лекарства! Какой дебил это пишет? Кто это написал? Я сейчас на машине еду!» — приводит слова Тарасовой телеграм-канал Shot.
Татьяна Анатольевна Тарасова в качестве тренера участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию начиная с 1967 года. До 2020 года комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале «Ледниковый период».
Татьяна Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Ирина Моисеева и другие.
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