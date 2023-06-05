Фигуристка Радионова показала, как прошла её свадьба с футболистом Кучаевым

Призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Елена Радионова показала кадры со свадьбы с футболистом ЦСКА Константином Кучаевым. Спортсмены вместе уже пять лет, но только теперь решили оформить отношения официально.

24-летняя Радионова – бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, ныне тренер и хореограф.

25-летний Кучаев в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 12 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста ЦСКА в € 3,5 млн.

11 июля на стадионе «Лужники» в Москве пройдёт финал Кубка России. В решающем матче сыграют ЦСКА, за который выступает Кучаев, и «Краснодар».