Дмитрий Губерниев рассказал о разговоре с Алиной Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что поговорил с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой перед шоу-забегом на Никольской в рамках Московской недели лёгкой атлетики.
Ранее Губерниев нелестно отзывался о мастерстве Загитовой-ведущей, рекомендуя Алине подтянуть дикцию с его помощью.
«Ребята, поговорил с Загитовой!!! Алина говорит: «Вы извиняетесь??» Я говорю: «Даааа!!!» Правда, непонятно за что, но извиняюсь!!! Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив!!! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления!!! Теперь не разлей вода, но это неточно…
Но в прямом эфире извинился перед блистательной Алиной Загитовой!!! Да, нам ли быть в печали!!! Повинную голову меч не сечет и теперь точно — не разлей вода!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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