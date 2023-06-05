«Меня учили снимать розовые очки — я их снял». Алексей Ягудин — о шоу-забеге звёзд спорта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал забег звёзд спорта на Неделе лёгкой атлетике в Москве.

Соперниками Ягудина были шахматист Сергей Карякин, тяжелоатлет Михаил Кокляев и рекордсмен мира в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор. Первым к финишу пришёл Карякин.

«После забега на 100 м на предыдущей неделе лёгкой атлетики я, честно скажу, попробовал быть в числе тех, кто устремился к финишу. Первые 1-2 секунды я верил, что что-то может произойти, но в какой-то момент эти люди рядом со мной убежали далеко вперёд, и я понял, что моё время ушло – будь то лёгкая атлетика, фигурное катание и так далее. Поэтому, уже имея такой опыт – на следующий день после 100 метров было тяжело вставать с кровати, – я научился на своих ошибках и понял, что как бы я ни начинал, всё равно не выиграю. А ещё один шахматист сказал мне: «Как я здорово, плотненько пообедал сегодня! Алексей, расскажите, где финишная прямая, как мы будем стартовать? Что я вообще здесь делаю?». Буквально за две секунды он вырвался вперёд, и я понял – Лёша, всё! Меня учили снимать розовые очки — я их снял.

Если бы меня тренировал Усейн Болт, был бы результат лучше? Хм… Да. Из-за того, что у меня титановое бедро, болт никогда не будет лишним (улыбается)», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.