«Должен быть элемент шоу». Юрий Борзаковский — о забеге фигуристок на Никольской

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, бывший главный тренер сборной России Юрий Борзаковский высказался о забеге фигуристок на неделе лёгкой атлетики в Москве.

В забеге приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева, а также чемпионка России – 2023 Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян. Спортсменки пробежали в прогулочном темпе и хотели вместе пересечь финишную черту, но Акатьева поставила ногу на линию и стала победительницей.

«Ну вы же понимаете, что в каждом профессиональном деле должен быть элемент шоу, а фигурное катание — это на самом деле шоу. Поэтому так и вышло», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.