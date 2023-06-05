«Должен быть элемент шоу». Юрий Борзаковский — о забеге фигуристок на Никольской
Поделиться
Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, бывший главный тренер сборной России Юрий Борзаковский высказался о забеге фигуристок на неделе лёгкой атлетики в Москве.
В забеге приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева, а также чемпионка России – 2023 Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян. Спортсменки пробежали в прогулочном темпе и хотели вместе пересечь финишную черту, но Акатьева поставила ногу на линию и стала победительницей.
«Ну вы же понимаете, что в каждом профессиональном деле должен быть элемент шоу, а фигурное катание — это на самом деле шоу. Поэтому так и вышло», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Комментарии
- 5 июня 2023
-
21:39
-
21:18
-
21:03
-
20:36
-
20:14
-
19:44
-
16:59
-
16:08
-
15:43
-
15:42
-
15:11
-
14:30
-
14:17
-
13:30
-
13:16
-
13:12
-
12:51
-
12:00
-
11:23
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 4 июня 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:10
-
20:03
-
19:04
-
11:52
-
10:33
-
00:45
- 3 июня 2023
-
14:12
-
13:55
-
13:22
Партнерский контент