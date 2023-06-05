Фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру
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Грузинский, а ранее российский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру.
«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», — сообщается в соцсетях Федерации фигурного катания Грузии.
Квителашвили 28 лет. За Грузию он выступал с 2016 года, но тренировался в группе Этери Тутберидзе в Москве. Морис — бронзовый призёр чемпионата Европы – 2020, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup 2021, победитель Кубка России — 2014.
На чемпионате мира – 2021/2022 Квителашвили занял четвёртое место. При этом заключительный в его карьере сезон-2022/2023 сложился для фигуриста неудачно. Мориса преследовали травмы, часть сезона он тренировался в Италии из-за ситуации на Украине.
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