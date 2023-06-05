Юлия Липницкая поблагодарила болельщиков за поздравления с днём рождения

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая поблагодарила болельщиков, поздравивших её с днём рождения.
Фото: Личный архив Юлии Липницкой
Липницкая официально завершила карьеру 9 сентября 2017 года. Юлия работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и вместе с мужем воспитывает дочь Каталину, которой в июне исполняется три года.
Фото: Личный архив Юлии Липницкой
«25. Спасибо большое всем, кто поздравил! Очень ценю», — написала Липницкая в соцсетях.
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире, чемпионка Европы — 2014, серебряный призёр чемпионата мира — 2014, серебряный призёр финала Гран-при в сезоне-2013/2014, чемпионка мира среди юниоров — 2012, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014).
Фото: Личный архив Юлии Липницкой
Липницкая — самая молодая олимпийская чемпионка по фигурному катанию по современным правилам, а также первая российская фигуристка, завоевавшая олимпийское золото в женском одиночном разряде.
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