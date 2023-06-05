«Начинается новая глава». Дэвис и Смолкин — о переходе в сборную Грузии

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии.
«Мы благодарим всех болельщиков, которые поддерживали и продолжают поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждём возможности выйти на соревновательный лёд!» — написали Дэвис и Смолкин в соцсетях на трёх языках.
Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Дэвис и Смолкин — серебряные призёры чемпионата России — 2022, участники Олимпийских игр в Пекине. Фигуристы становились бронзовыми призёрами чемпионата России среди юниоров 2020 года и выигрывали финал Кубка России среди юниоров в 2021 году.
После Игр-2022 Дэвис и Смолкин уехали тренироваться в США и с тех пор не появлялись в России и не принимали участия в соревнованиях. Все слухи о возможной смене спортивного гражданства дуэт всё это время опровергал.
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