Лайшев — о переходе фигуристов в шоу-бизнес: ледовые шоу нужны для поддержки мастерства
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Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев рассказал, зачем спортсмены переключаются на шоу-бизнес.
«Это надо для моральной поддержки наших спортсменов. Что страна их помнит, любит и знает. А те же ледовые шоу нужны для поддержки мастерства, спортивной практики. Сегодня идёт большое противостояние с Западом во всём. Например, в кино нас также не пускают на отдельные фестивали. Нам навязывают какие-то однотипные американские фильмы. Посмотрите, куда-то исчезли и классические французские и итальянские ленты. И ничего, там помалкивают», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».
Напомним, Ренат Лайшев является мастером спорта СССР. Также он тренировал российского самбиста И. И. Куринного.
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