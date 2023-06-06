Тольяттинское издание опровергло материал, в котором назвало Шветского «Доктор Допинг»

Тольяттинское издание «Угол зрения» опубликовало опровержение материала о враче сборной России по фигурному катанию Филиппе Шветском, где он назван «Доктором Допинг».
«В материале «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой» от 10.02.2022 автор опубликовал несколько фактов, которые не соответствуют действительности в отношении к Шветскому Филиппу Михайловичу.
Редакция не хотела опорочить достоинство, честь и деловую репутацию Шветского Филиппа Михайловича», — сказано в опровержении тольяттинского издания «Угол зрения».
В олимпийском сезоне Филипп Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Камила Валиева. Во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.
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