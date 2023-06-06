Морис Квителашвили: благодарен российской школе фигурного катания

Грузинский фигурист Морис Квителашвили подтвердил информацию о приостановке карьеры, которую накануне сообщила Федерация фигурного катания Грузии.
«Дорогие друзья, коллеги и мои преданные болельщики! Наступил момент, к которому рано или поздно приходит каждый профессиональный спортсмен — это приостановка своей соревновательной деятельности.
Именно проиостановка для того, чтобы дать передышку своему организму, от ежедневных нагрузок, которые в противном случае могут привести к некоторым нежелательным последствиям. Но, честно говоря, продумав и взвесив все «за» и «против», пришёл к выводу, что момент осознания данного решения наступил.
Уверяю вас, это не слова выжатого как лимон спортсмена — это слова человека, у которого в пороховницах достаточно пороха, ведь дальше предстоит сделать ещё достаточно много всего. А дальше, уверен, что «Everything will be fine!»
Я благодарен судьбе, что на протяжении всей моей спортивной карьеры был окружён такими замечательными людьми, благодаря которым мне посчастливилось побывать на двух Олимпиадах, на шести чемпионатах мира и Европы, многочисленных международных турнирах, посетив несколько десятков стран в разных уголках планеты.
Спасибо моим тренерам — Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу за совместное многолетнее сотрудничество. Ну и, конечно же, благодарен российской школе фигурного катания, где закладывалась основа моей спортивной карьеры и где научился всему, что я умею и показываю на протяжении 25 лет.
Отдельной строкой хочется поблагодарить моих преданных болельщиков и подписчиков, поддержку которых я чувствовал на каждом соревновании не только на трибунах, но и в трогательных комментариях в социальных сетях. Спасибо всем, мы ещё увидимся!» — написал Квителашвили в своём телеграм-канале.
Также Квителашвили поблагодарил за поддержку представителей грузинских спортивных организаций и журналистов.
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