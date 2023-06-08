Татьяна Тарасова опровергла слухи о проблемах со здоровьем

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию о нестабильном состоянии своего здоровья. Ранее сегодня, 8 июня, телеграм‑канал Mash сообщил, что Тарасовой стало плохо и она вызывала скорую помощь шестой раз за месяц.

«У меня очень хорошее самочувствие, никого не вызывала, никто ко мне не приезжал», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Татьяна Анатольевна Тарасова в качестве тренера участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию начиная с 1967 года. До 2020 года комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале «Ледниковый период».

Татьяна Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Ирина Моисеева и другие. В феврале легенде советского и российского фигурного катания исполнится 77 лет.