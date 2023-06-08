Евгения Медведева опубликовала романтическое видео со своим возлюбленным
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала романтическое видео со своим возлюбленным.
Пара вместе отдыхает на Мальдивах и позирует на океанском побережье, не скрывая своих отношений.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Евгения не стала открывать имя молодого человека, но внимательные поклонники сразу узнали его и поделились с другими в комментариях к публикации. Это 22-летний фигурист Дмитрий Чигирев, который выступает в соревнованиях спортивных пар с Екатериной Гейниш. Евгению и Дмитрия видели вместе, когда Медведева проводила мастер-классы на катке ВДНХ, а также на матчах футбольного «Динамо».
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