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Даниил Глейхенгауз сыграл свадьбу. Этери Тутберидзе среди гостей

Даниил Глейхенгауз сыграл свадьбу. Этери Тутберидзе среди гостей
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Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Морис Квителашвили, Владимир Морозов, Алина Загитова, Анна Щербакова и другие фигуристы стали гостями свадьбы Даниила Глейхенгауза и Ольги Паутовой. Торжественная церемония прошла в Подмосковье, видео опубликовано в соцсетях свадебного агентства DSoul.

Глейхенгауз – тренер и хореограф в группе Этери Тутберидзе. Его супруга – журналистка Первого канала, обозревающая соревнования по фигурному катанию.

Как фигурист Глейхенгауз выступал в мужском одиночном катании и в танцах на льду, в группе Тутберидзе работает с 2014 года. Был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.

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