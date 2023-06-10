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ISU признал негативные последствия отсутствия российских фигуристов на соревнованиях

ISU признал негативные последствия отсутствия российских фигуристов на соревнованиях
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Международный союз конькобежцев (ISU) признал, что отсутствие российских фигуристов на соревнованиях существенно сказывается на финансировании и доходах организации. Это следует из аудиторского отчёта за 2022 год, опубликованного на сайте организации.

В отчёте говорится, что решение Совета ISU о недопуске на международные соревнования российских фигуристов из-за ситуации на Украине постепенно привели к некоторым негативным последствиям для ISU.

«Помимо спортивного аспекта отсутствия топ-фигуристов из России и Беларуси, это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнеров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия убытков во время кризисных ситуаций.

Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ. Первое существенное негативное влияние на отчет о прибылях и убытках в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций будет частично ликвидирован, чтобы компенсировать это негативное воздействие», — говорится в отчёте ISU.

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