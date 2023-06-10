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Почетный вице-президент ISU отреагировал на новость о снижении доходов организации

Почетный вице-президент ISU отреагировал на новость о снижении доходов организации
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на информацию о снижении финансирования и доходов Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отсутствия российских фигуристов на соревнованиях под эгидой организации.

Ранее из аудиторского отчёта, опубликованного на сайте ISU, стало известно, что международная федерация практически не получала доходов от рекламы и продажи медиаправ.

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно — российское фигурное катание на момент завершения сезона-2021/2022 было сильнейшим в мире. Если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным», — приводит слова Лакерника «Спорт-экспресс».

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