«Реакция МОК никого не устраивает». Экс-глава ВАДА — о деле Камилы Валиевой

Первый президент и сооснователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Дик Паунд высказался о реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на положительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Реакция МОК никого не устраивает. Россияне просто показали средний палец. МОК не может контролировать то, что они говорят, и мы не собираемся раздавать олимпийские медали, пока не узнаем, кто является настоящим победителем», — приводит слова Паунда Sports Business Journal.
Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования были известны после командного турнира Олимпиады 2022 года. В январе в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не обнаружили вины и халатности в нарушении Валиевой антидопинговых правил и решили аннулировать только её результат на момент взятия пробы, то есть лишили золота чемпионата страны.
На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство.
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