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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Литве

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Литве
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Каунасе (Литва). Турнир пройдёт с 8 по 14 января следующего года.

Изначально соревнования должны были пройти с 22 по 28 января в Будапеште (Венгрия), однако страна отказалась от проведения турнира из-за отсутствия достаточного финансирования. После отказа Венгрии ISU открыл повторный приём заявок. На проведение чемпионата Европы также претендовали София (Болгария) и Варшава (Польша).

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на соревнования в нейтральном статусе.

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