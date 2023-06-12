Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Литве

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Каунасе (Литва). Турнир пройдёт с 8 по 14 января следующего года.

Изначально соревнования должны были пройти с 22 по 28 января в Будапеште (Венгрия), однако страна отказалась от проведения турнира из-за отсутствия достаточного финансирования. После отказа Венгрии ISU открыл повторный приём заявок. На проведение чемпионата Европы также претендовали София (Болгария) и Варшава (Польша).

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на соревнования в нейтральном статусе.