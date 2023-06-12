Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Литве

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Каунасе (Литва). Турнир пройдёт с 8 по 14 января следующего года.
Изначально соревнования должны были пройти с 22 по 28 января в Будапеште (Венгрия), однако страна отказалась от проведения турнира из-за отсутствия достаточного финансирования. После отказа Венгрии ISU открыл повторный приём заявок. На проведение чемпионата Европы также претендовали София (Болгария) и Варшава (Польша).
Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на соревнования в нейтральном статусе.
- 12 июня 2023
-
16:26
-
10:26
- 11 июня 2023
-
13:04
-
00:20
- 10 июня 2023
-
23:12
-
22:59
-
19:51
-
19:29
-
19:02
-
18:32
-
11:40
-
10:50
-
09:47
-
00:08
- 9 июня 2023
-
22:11
-
16:13
-
15:03
-
14:54
-
12:08
-
11:43
- 8 июня 2023
-
20:33
-
15:23
-
15:10
-
14:58
-
11:18
- 7 июня 2023
-
00:55
- 6 июня 2023
-
23:45
-
17:21
-
16:48
-
09:38
-
09:37
-
09:18
-
00:16
- 5 июня 2023
-
23:02
-
22:08