В Литве заявили, что не ждут российских фигуристов на чемпионате Европы — 2024

Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил, что на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе не должно быть российских и белорусских фигуристов.

Вопрос о возможном возвращении на соревнования российских и белорусских спортсменов рассматривался Международным союзом конькобежцев (ISU), но принятие решения было отложено.

«На заседании ISU первым обсуждаемым вопросом стала рекомендация Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России и Беларуси. ISU единогласно проголосовал против этого. Они следят за ситуацией. Я думаю, что есть давление, и значительное, потому что другие федерации показывают иной пример. Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта оказалась отстранена. В какой-то степени это наносит ущерб бюджету Международного союза конькобежцев, в какой-то степени упал уровень отдельных дисциплин — но желания вернуть их нет. Мы очень приветствуем это решение», — приводит слова Ясутиса 15min.