Фигурист Десятов рассказал, как в США решают проблемы сексуального насилия в спорте

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший гражданство на белорусское и переехавший в США, рассказал, как в Америке решают проблемы сексуального насилия в спорте.

«В плане тренировок в Америке есть такая система, называется SaveSport (организация в США, созданная для решения проблемы сексуального насилия в спорте. — Прим. «Чемпионата»). И по ней мне, например, 22 года и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой. Просто находиться. Неважно, что делать: даже если это какая-то тренировка. У меня должен быть специальный сертификат SaveSport, чтобы тренировать детей.

Не могу также просто идти по улице, допустим, с 17-летней, даже если это какая-то подруга. Люди, которые знают, кто я и кто она, сколько нам лет, могут написать в SaveSport, и потом придётся подавать апелляцию, что это была моя партнёрша, подруга и так далее», — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.