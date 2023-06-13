Танцор Десятов — о запросе Беларусью $ 25 тыс. за подготовку: могли потребовать ещё больше

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший гражданство на белорусское и переехавший в США, рассказал, как белорусская федерация фигурного катания требовала вернуть деньги за его подготовку.
— Как вам сообщили, что нужно возместить средства на вашу подготовку? Устно или прислали письмо с требованием компенсации?
— Было официальное письмо белорусской федерации в американскую о том, что запрашивают 25 тысяч долларов в качестве компенсации за оплату моих тренировок и соревнований во время сезона, когда я представлял Беларусь.
— Ожидали такую сумму?
— И да и нет.
— Думаете, она справедливая?
— Ты как бы, с одной стороны, понимаешь, что они могут очень задрать. Ибо, честно говоря, могли потребовать ещё больше. И в то же время надеешься, что, возможно, там прям нормальная цена будет, — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
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