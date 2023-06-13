Чемпион Беларуси: думаю, мама Дианы Дэвис сыграла большую роль в их переходе

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший гражданство на белорусское и переехавший в США, высказался о смене спортивного гражданства дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

— Диане Дэвис и Глебу Смолкину удалось перейти в сборную Грузии без проблем. А ведь они выступали на Олимпиаде в Пекине за Россию: очень серьёзный уровень. Тем не менее удерживать их не стали. Почему? Могло помочь то, что они совсем не соревновались в прошедшем сезоне?

— Может быть. Но, как бы плохо это сейчас ни звучало, у Кати Андреевой мама тоже, например, весьма весомый человек в фигурном катании. Однако она никогда не хотела, чтобы успехи дочери складывались за счёт мамы. Думаю, мама Дианы тоже сыграла большую роль в их переходе. Другого варианта я просто не вижу. Хотя, может, они заплатили или ещё что-то сделали. Не знаю, — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.