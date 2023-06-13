Фигурист Десятов: чуть меньше половины американской сборной — это русские парни

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший гражданство на белорусское и переехавший в США, поделился ожиданиями от выступлений в Америке.
— Не страшно было бороться на дебютном чемпионате США с более опытными дуэтами?
— Нет, не страшно. Допустим, Вадим Колесник с Эмилеа Зингас стали четвёртыми. А Вадим ведь тоже партнёршу поменял. По-моему, это их первый сезон был. Вадима я вообще давно знаю: с тех пор, когда он представлял Украину. Мне кажется, мы ещё с Ирой с ним соревновались.
На самом деле чуть меньше половины американской сборной — это русские парни. Тот же Антон Пономаренко, который с партнёршей взяли бронзу на чемпионате США, — американец, но у него есть русские корни, он разговаривает на русском. Вадим Колесник хотя украинец, но разговаривает на русском. Ещё Антон Спиридонов.
В целом разницы, где соревноваться — в России или Америке — нет. Что там куда-то сложно пробиться, что здесь, — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
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