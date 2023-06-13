Бывший российский танцор — о переходе в США: все люди в первую очередь думают о себе

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший гражданство на белорусское и переехавший в США, высказался об отношении к критике спортсменов, уехавших соревноваться за рубеж.

«Я считаю, в основном, кто бы что ни говорил, все люди в первую очередь думают о себе. Нельзя осуждать спортсменов за переходы, потому что они идут к своей мечте. Они считают, что сейчас нужно свернуть с прямой дороги и попробовать не то чтобы обходной путь, а просто другой путь. И прежде всего, когда ты осуждаешь спортсмена, ты осуждаешь его мечту быть великим, быть первым.

Каждый человек сам выбирает свой путь. И он сам считает, как правильно, а как нет. Если люди, которые тебя осуждают, как-то могут на тебя повлиять, значит, что твоя мечта — не мечта и не настолько эта мечта для тебя важна. А если ты действительно хочешь идти вперёд и быть на высоте, никого не слушай и просто иди туда, куда ты хочешь. К своей мечте.

Всегда будут люди, которые осуждают. Но также, как это обычно бывает, людей, которые тебя поддерживают, всё-таки больше», — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.