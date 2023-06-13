«Говорят, что очень похож на Холанда». Александр Плющенко — о своём новом имидже

10-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сменил имидж. Если раньше Саша носил такую же причёску, как у отца, то теперь на его голове модные косички.
«Мой новый имидж! Как вам? Многие говорят, что я очень похож на Холанда, а другие, что на Shaman», — написал Саша Плющенко в соцсетях.
Саша занимается фигурным катанием с четырёх лет. Он тренируется под руководством знаменитого отца, постоянно участвует в шоу Евгения Плющенко, исполняя главные детские роли. У Саши много рекламных контрактов, в одном из интервью его отец сказал, что за 2022 год сын заработал 12 миллионов рублей.
В сезоне-2022/2023 Саша Плющенко выиграл турнир в Москве по второму спортивному разряду, в которой исполнял только двойные прыжки, хотя уже выучил и несколько прыжков в три оборота.
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