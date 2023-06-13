Бутырская: думаю, Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о перспективах возвращения олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на официальные старты в сезоне-2023/2024.
Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе», участвовала в ледовых шоу.
«Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей. Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты – молодец! Можешь теперь заниматься другими делами».
У неё вообще очень светлая головка. Уверена, что у неё будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя», – приводит слова Бутырской Metaratings.
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