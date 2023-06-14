Агент Закарян: если Малинин прыгнет пятерной, судьи скажут: «Ноль баллов»

Спортивный агент Ари Закарян высказался о возможном исполнении американским фигуристом Ильёй Малининым пятерных прыжков на соревнованиях. Агент подчеркнул, что судьи пока не определились со стоимостью подобных элементов, поэтому риск исполнения пятерных прыжков не оправдан.
«Он и сам неоднократно говорил, что пятерные есть в его планах. Я бы не стал сейчас бежать вперёд и говорить, что скоро всё будет. Но при этом я лично очень верю, что в скором будущем и сальхов, и тулуп он сделает. Когда народ это увидит? Хотелось бы, чтобы уважаемые судьи как-нибудь определились со стоимостью этих элементов, потому что просто так биться с опасными прыжками, для которых нужна колоссальная концентрация, не надо. Они травматичные, и, не дай бог, можно что-то сделать не так — и прощай всё и вся. Надо понимать, для чего он рискует. Если сегодня спросить у судей, какой балл получит Малинин, если прыгнет пятерной, они скажут: «Ноль». У этого прыжка нет никакой стоимости. Хочется, чтобы они уже сделали шкалу оценок. И тогда я уверен, что эту планку Илья возьмёт. И не только он. У Юмы Кагиямы отличная крутка и большой запас на четверных», — приводит слова Закаряна Sport24.
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