Варданян: возвращение Трусовой возможно, хотя про другого спортсмена так бы не сказал

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии, тренер Гурген Варданян высказался о перспективах продолжения карьеры олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и серебряным призёром Игр-2022 Александрой Трусовой.
Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене, а Трусова выступила только на двух этапах Гран-при России.
«Саша – боец и очень хороший спортсмен. Надеюсь, в следующем сезоне она выступит на соревнованиях. Конечно, на таком уровне очень тяжело пропустить целый сезон и вернуться, но я считаю, что в её случае это возможно. У Саши есть возможность, хотя про другого спортсмена я бы, может, сказал, что он не сможет.
Не пойдут ли Щербакова и Трусова по стопам Загитовой? Они – молодые спортсменки, катались на очень-очень высоком уровне. Пройдёт год – и они решат, что им делать. Я не уверен, что девушки пойдут этой тропой, хотя почему бы и нет? Девчонки очень умные и талантливые», — приводит слова Варданяна Metaratings.
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