Варданян: Косторная пытается свои неудачи сваливать на кого-то, на «конвейер Тутберидзе»

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии, тренер Гурген Варданян отреагировал на слова чемпионки Европы Алёны Косторной о воспитавшем её штабе Этери Тутберидзе, а также оценил перспективы фигуристки в парном катании.

«У такой спортсменки не может не быть перспектив. Это зависит от неё самой и от того, насколько они смогут слаженно работать с партнёром. Парное катание – один из сложнейших видов. Пока прошёл очень короткий период после перехода, невозможно дать оценку.

Могут ли другие последовать её примеру? Конечно, ведь сразу «парниками» и «парницами» не рождаются.

Негативные заявления Косторной в адрес штаба Тутберидзе? Я очень негативно, отрицательно отношусь к такому. Тренеры, с которыми Алёна работала, дали ей очень многое. Для меня как для тренера, руководителя и бывшего спортсмена это неприемлемо. Если бы она могла показывать те же результаты, как раньше, то не было бы никаких проблем. Косторной не удалось поддержать форму, продолжать оставаться топовой фигуристкой. Это обиды, и она пытается свои неудачи сваливать на кого-то, на «конвейер Тутберидзе». Кто хорошо катается, тот в топе. Кто нет — тот отдыхает или заканчивает», — приводит слова Варданяна Metaratings.