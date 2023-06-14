Варданян: таких, как Туктамышева, можно пересчитать на пальцах одной руки за всю историю

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии, тренер Гурген Варданян высказался о секрете спортивного долголетия чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая не торопится завершать карьеру в 26 лет.

«Лизка – это отдельный разговор. Талантливая спортсменка, таких можно пересчитать на пальцах одной руки за всю историю фигурного катания. Она обожает этот спорт, а также любит работать – поэтому и находится до сих пор на высоте. Судя по тому, как Туктамышева сейчас катается и выступает, думаю, нет никаких поводов завершать карьеру. У неё и дальше получится показывать лучшие прокаты», — приводит слова Варданяна Metaratings.

Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина.