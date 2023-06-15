Фигуристка Яметова прибыла на сбор группы Соколовской в Ереване по просьбе тренера

Тренер Светлана Соколовская объяснила присутствие российской фигуристки Вероники Яметовой в её группе на сборе в Ереване (Армения).

«Яметова приехала на сбор в Ереван в мою группу по просьбе своего тренера Владимира Гнилозубова, с которым мы в отличных отношениях. Он сейчас в отпуске, попросил, чтобы она потренировалась в конкурентной обстановке. Ни о каком переходе речи не идёт», — приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».

Группа Соколовской, в которую входят фигуристы Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин и другие спортсмены, проводит совместный сбор в Ереване с группой тренера Евгения Рукавицына, который занимается подготовкой Дмитрия Алиева, Макара Игнатов и Анастасии Губановой. Сбор проходит с 14 по 29 июня.