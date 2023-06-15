«Ущемились от наготы, поэтому надела кофту». Медведева опубликовала фото в сетчатом топе

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями с пляжного отдыха на Мальдивах в социальных сетях. На фото спортсменка предстала в купальнике и сетчатом топе.

«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас», — написала Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Ранее спортсменка прекратила обучение в Московском государственном университете (МГУ).