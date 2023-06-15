«Ущемились от наготы, поэтому надела кофту». Медведева опубликовала фото в сетчатом топе

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями с пляжного отдыха на Мальдивах в социальных сетях. На фото спортсменка предстала в купальнике и сетчатом топе.
«В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас», — написала Медведева.
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Ранее спортсменка прекратила обучение в Московском государственном университете (МГУ).
- 15 июня 2023
-
13:04
-
12:40
- 14 июня 2023
-
22:42
-
19:37
-
19:12
-
18:47
-
15:45
-
14:26
-
10:55
-
10:38
- 13 июня 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:55
-
19:07
-
18:03
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
12:50
-
11:15
-
09:56
- 12 июня 2023
-
22:55
-
20:22
-
16:26
-
10:26
- 11 июня 2023
-
13:04
-
00:20
- 10 июня 2023
-
23:12
-
22:59
-
19:51
-
19:29
-
19:02
-
18:32