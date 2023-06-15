Загитова: соревнования между мужчиной и женщиной — очень интересный формат

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова рассказала о своём отношении к формату турниров, в которых и мужчины, и женщины соревнуются друг с другом.

«Новый формат ввели, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании. Казалось бы, куда ещё. Как оказалось, есть куда. Чтобы не только прыжки определяли итоговый результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать навыки катания, работать над катанием. Дополнительно к программам у нас идут костюмы и музыка.

Также у нас ввели новые соревнования между мужчиной и женщиной. Очень интересный формат, сталкиваются лбами мужчина и женщина, очень интересно, насколько они будут соревноваться и кто будет сильнее. В настоящее время пока непонятно. В мировом фигурном катании оно уже сформировалось, в качестве шоу-программ возможно, но тоже вместе с нашими фигуристами», — приводит слова Загитовой на сессии ПМЭФ «РИА Новости Спорт».

Напомним, 21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка получает работает ведущей на телевидении, участвует в ледовых шоу и получает высшее образование на факультете журналистики.