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Фигурист Ходыкин: прихожу к хорошей физической форме, буду пробовать все элементы

Фигурист Ходыкин: прихожу к хорошей физической форме, буду пробовать все элементы
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Российский фигурист Денис Ходыкин ответил на вопрос о том, как у него обстоят дела с освоением четверного прыжка.

«Был отдых, сейчас прихожу к хорошей физической форме, а дальше посмотрим. Буду пробовать все элементы. Я сейчас на сборе», — приводит слова Ходыкина «Матч ТВ».

Напомним, в апреле спортсмен объявил, что их пара с Дарьей Павлюченко распалась. До этого Денис и Дарья пропустили чемпионат России, прошедший 22-25 декабря 2022 года в Красноярске. Вместе фигуристы становились бронзовыми призёрами чемпионата Европы, чемпионами мира среди юниоров; на внутренних соревнованиях Ходыкин и Павлюченко завоевали две бронзовые медали чемпионатов России, а также серебро финала Кубка страны. Ранее 23-летний фигурист катался в паре с Марией Богославской.

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