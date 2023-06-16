Марк Кондратюк рассказал, почему поддержал Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, почему поддерживал Камилу Валиеву после допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Камила во всех интервью говорит, что именно Марк сильнее всего поддержал её в трудную минуту.

«Не очень люблю об этом рассказывать, потому что это будет выглядеть как некий кич. Типа, вот, смотрите, я там сделал хорошее дело. Я делал так, потому что искренне хотел помочь и поддержать.

И дело не конкретно в Камиле. Не дай бог, был бы на её месте кто-то другой, я поступил бы так же. Потому что считаю, что это правильный человеческий поступок – поддержать человека в трудную минуту. И уж тем более, когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать, и когда это девочка. Тем более – совсем юная. Мне кажется, что это просто правильный человеческий поступок.

Продолжаем ли общаться? Да, общаемся. Чаще всего, когда где-то пересекаемся на соревнованиях. В последний раз мы виделись на шоу в Монголии», – сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.