Кондратюк: не мог поверить, что 16 лет катался, чтобы постоять на какой-то платформе

Олимпийский чемпион в команде, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как воспринял победу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я узнал, что буду катать в командном турнире за два дня до короткой программы. Как все. Не буду лукавить, я очень-очень хотел выступить там.

Может быть, это прозвучит не очень правильно по отношению к людям, для которых это прям мечта была, но я, когда стоял на пьедестале, думал, что путь был интереснее, чем стоять на пьедестале.

Я не мог поверить, что я 16 лет катался ради того, чтобы постоять на какой-то платформе именно на этом катке. Оглядываясь назад – правда, весь путь был невероятно интереснее. С победами, поражениями, желанием закончить, желанием продолжать, с желанием работать или какой-нибудь ужасной усталостью. Но это оказало большее влияние на меня как на человека, наверное.

Получается, не было ликования, слёз? Нет. На чемпионате Европы – да», – сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.