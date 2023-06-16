Алина Загитова: ПМЭФ в этом году для меня богат на события!

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова подвела итоги своего участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ПМЭФ в этом году для меня богат на события! В шесть утра проводила тренировку. Питер радует белыми ночами, поэтому зачем вообще ложиться спать?

На сессии по спорту поговорили о важном – о спорте как продукте. Для меня очень ценно узнавать такую родную для меня индустрию с новой стороны — от лица бизнеса. Теперь я лучше понимаю, чем руководствуются спонсоры, принимая решения о том, вкладываться ли в спортивные мероприятия.

Тема экологии тоже очень важна, и мне радостно, что я могу привлекать внимание к этой теме. Чувствую, что для меня открыт целый мир новых возможностей», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.