Алина Загитова: ПМЭФ в этом году для меня богат на события!

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова подвела итоги своего участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«ПМЭФ в этом году для меня богат на события! В шесть утра проводила тренировку. Питер радует белыми ночами, поэтому зачем вообще ложиться спать?
На сессии по спорту поговорили о важном – о спорте как продукте. Для меня очень ценно узнавать такую родную для меня индустрию с новой стороны — от лица бизнеса. Теперь я лучше понимаю, чем руководствуются спонсоры, принимая решения о том, вкладываться ли в спортивные мероприятия.
Тема экологии тоже очень важна, и мне радостно, что я могу привлекать внимание к этой теме. Чувствую, что для меня открыт целый мир новых возможностей», — написала Загитова в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
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