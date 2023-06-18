«Вода, любовь и загар». Евгения Медведева опубликовала фото поцелуя с возлюбленным

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях романтическое фото с возлюбленным с отдыха на Мальдивах.

«Вода, любовь и загар», — подписала фото Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Отметим, что Евгения не раскрывает имя молодого человека, но внимательные поклонники сразу узнали его и поделились с другими в комментариях к публикации. Это 22-летний фигурист Дмитрий Чигирёв, который выступает на соревнованиях спортивных пар с Екатериной Гейниш. Евгению и Дмитрия видели вместе, когда Медведева проводила мастер-классы на катке ВДНХ, а также на матчах футбольного «Динамо».

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.