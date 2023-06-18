Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство

Фигуристка, выступающая в парном катании, Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за США. Её новым партнёром станет бронзовый призёр чемпионата США и победитель чемпионата четырёх континентов в паре с Одри Лу Михаил Митрофанов.

«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры — Ольга Ганичева и Алексей Летов», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, с 2020 года Ефимова выступала за сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом. После чемпионата Европы – 2023 её партнер объявил о завершении карьеры.