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Евгения Медведева рассказала, на какой стадии создания находится её шоу на YouTube

Евгения Медведева рассказала, на какой стадии создания находится её шоу на YouTube
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, на какой стадии создания находится её собственное шоу на YouTube. Она анонсировала создание личного канала в начале апреля 2023 года.

Сегодня, 18 июня, Медведева проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Когда выйдет твоё шоу?» — спросил один из подписчиков.

«Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съёмкам», — написала Медведева в своих социальных сетях.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

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