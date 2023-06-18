Евгения Медведева рассказала, на какой стадии создания находится её шоу на YouTube

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, на какой стадии создания находится её собственное шоу на YouTube. Она анонсировала создание личного канала в начале апреля 2023 года.
Сегодня, 18 июня, Медведева проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Когда выйдет твоё шоу?» — спросил один из подписчиков.
«Уже отсняли пилот. Скоро приступим к основным съёмкам», — написала Медведева в своих социальных сетях.
Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.
- 18 июня 2023
-
16:12
-
13:42
-
11:26
-
10:10
- 17 июня 2023
-
18:27
-
12:42
- 16 июня 2023
-
22:58
-
20:17
-
19:45
-
19:24
-
19:11
-
18:47
-
15:32
-
13:34
-
13:09
- 15 июня 2023
-
21:27
-
19:03
-
13:04
-
12:40
- 14 июня 2023
-
22:42
-
19:37
-
19:12
-
18:47
-
15:45
-
14:26
-
10:55
-
10:38
- 13 июня 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:55
-
19:07
-
18:03
-
14:55
-
14:30
-
14:05