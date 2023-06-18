Трусова: через несколько дней у меня день рождения, и я приготовила сюрприз

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что приготовила своим болельщикам сюрприз. Напомним, 23 июня фигуристке исполнится 19 лет.

«Хочу вам кое-что рассказать. Все знают, что через несколько дней у меня день рождения. Обычно принято получать подарки и сюрпризы, но в этот раз я решила сделать наоборот и приготовила сюрприз вам. Ждите», – сказала Трусова в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.