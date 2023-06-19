Дюамель: возможно, на российские деньги ISU проведёт церемонию для США, Японии и Канады

Олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель предложила провести несостоявшееся после Олимпиады-2022 награждение на «российские деньги».
Так Дюамель ответила на слова американского журналиста Филиппа Херша, заявившего, что «финансовые активы Международного союза конькобежцев (ISU) составляют около 300 миллионов долларов, поэтому убытки в 1 миллион из-за недопуска России являются небольшой ценой за то, чтобы оставаться на высоком моральном уровне».
«Возможно, на этот 1 миллион российских денег они смогут провести потрясающую церемонию награждения для фигуристов из США, Японии и Канады, упустившим свой олимпийский момент из-за российского обмана», – написала Дюамель в своих социальных сетях в ответ на пост журналиста.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Россия победила в командном турнире по фигурному катанию, США заняли 2-е место, Япония – 3-е, Канада – 4-е. Награждение так и не состоялась из-за начала допинг-расследования в отношении россиянки Камилы Валиевой.
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