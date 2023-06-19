Фигуристка Худайбердиева поделилась фотографией с выпускного

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева на собственной странице в социальной сети опубликовала фото с выпускного в университете, спортсменка окончила Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (бывший РГУФКСМиТ).

Фото: Личная страница Елизаветы Худайбердиевой в социальной сети

«Посмотрев на эту фотографию, в какой-то степени с ужасом осознаешь, что целых пять лет назад мы все только поступали в родной университет. Еще страшнее прокручивать, как наши жизни менялись и куда судьба направляла путь каждой из нас.

Ну что?! На последний звонок и выпускной в школе меня не пустили, так что церемонию вручения диплома я не пропущу ни за что! Ну и с РГУФКСМиТ я не прощаюсь, впереди еще столько же лет обучения как минимум.

P.S. Шутки про то, что я в образе мужчины, смешными не считаются», – написала Худайбердиева в социальной сети.