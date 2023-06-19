Фигуристка Худайбердиева поделилась фотографией с выпускного

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева на собственной странице в социальной сети опубликовала фото с выпускного в университете, спортсменка окончила Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (бывший РГУФКСМиТ).
Фото: Личная страница Елизаветы Худайбердиевой в социальной сети
«Посмотрев на эту фотографию, в какой-то степени с ужасом осознаешь, что целых пять лет назад мы все только поступали в родной университет. Еще страшнее прокручивать, как наши жизни менялись и куда судьба направляла путь каждой из нас.
Ну что?! На последний звонок и выпускной в школе меня не пустили, так что церемонию вручения диплома я не пропущу ни за что! Ну и с РГУФКСМиТ я не прощаюсь, впереди еще столько же лет обучения как минимум.
P.S. Шутки про то, что я в образе мужчины, смешными не считаются», – написала Худайбердиева в социальной сети.
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